Fluminense: Manoel tem suspensão por doping confirmada, mas voltará a jogar em 2024

Atleta deve voltar a treinar com o Tricolor no fim do ano. No entanto, o jogador volta aos gramados no início de 2024.

O jogador está afastado dos gramados desde junho por conta de uma suspensão provisória aplicada pela Conmebol. Como a pena é retroativa, o atleta já cumpriu quatro meses de sua punição. Com isso, o atleta estará apto para fazer seu retorno em fevereiro do próximo ano na disputa do Campeonato Carioca.Devido a atenuantes, Manoel poderá voltar a treinar no clube dois meses antes de fazer seu regresso oficial aos gramados.

O atleta foi diagnosticado com a substância ostarina, que tem uma pena base de 48 meses. No entanto, a defesa conseguiu atuar para justificar o uso acidental, uma vez que a punição de quatro anos praticamente daria fim a carreira do defensor de 33 anos. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Lance! »

Flamengo e Fluminense teriam interesse em contratação de Scarpa em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Ramón Díaz teria indicado zagueiro do River Plate para reforçar Vasco em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Manoel, do Fluminense, é suspenso por doping e só voltará em fevereiroPena do jogador é de oito meses Consulte Mais informação ⮕

Torcedora do River veste camisa do Fluminense após vitória no Argentino: 'Vai ganhar a Libertadores'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

GP de São Paulo 2024: quando começa a venda de ingressos para o evento da F1Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Como estão os emprestados do Flamengo e quem pode ganhar espaço com Tite em 2024?Clube carioca possui quatro jogadores emprestados a outras equipes Consulte Mais informação ⮕