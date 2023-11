Fluminense ganha US$ 27,15 milhões ao vencer a Libertadores

Campeão da Libertadores neste sábado, após vencer o Boca Juniors, o Fluminense embolsou nada menos do que US$ 27,15 milhões (R$ 133 milhões) ao longo do campeonato. Só no jogo de hoje, por ter vencido a final, faturou R$ 18 milhões (88 milhões). O Boca Juniors, como vice-campeão, ganhou US$ 7 milhões (R$ 34,4 milhões) na partida deste sábado. Essa foi a maior premiação já paga pelo Conmebol para ambos os colocados.

Além dos US$ 18 milhões, o Fluminense já tinha faturado US$ 8,25 milhões (40 milhões) como premiação. Os valores são referentes a fase de grupos, oitavas, quartas e semifinal. O tricolor também recebeu um bônus de US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) na fase de grupos. Neste ano, para incentivar a competitividade, a Conmebol instituiu um prêmio de US$ 300 mil para cada vitória nesta fase. O Fluminense ganhou três partida

:

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: equipe do GLOBO analisa título do Fluminense na LibertadoresJohn Kennedy decide, é expulso, e tricolor conquista a competição pela primeira vez em sua história

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: Fluminense no Mundial; veja classificados e data da estreiaO Fluminense vence Boca Juniors no Maracanã e é o campeão da Libertadores de 2023

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Fluminense bate Boca e ganha Libertadores pela primeira vezGerman Cano e John Kennedy marcaram os gols da vitória do time brasileiro, que precisou da prorrogação para fazer 2x1 nos argentinos

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: Com Fluminense, veja lista completa de clubes campeões da LibertadoresO Fluminense bateu o Boca Juniors no Maracanã e é o campeão da Libertadores de 2023

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: Fluminense faz Brasil ter maior hegemonia da história da LibertadoresO Fluminense bateu o Boca Juniors no Maracanã e é o campeão da Libertadores de 2023

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: Título da Libertadores garante premiação histórica ao FluminenseO Fluminense bateu o Boca Juniors no Maracanã e é o campeão da Libertadores de 2023

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »