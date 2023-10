Fluminense: Felipe Melo segue com incômodo, mas é esperado na final da Libertadores

Defensor foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Goiás, mas é esperado para jogar a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. O veterano está tranquilo e não acredita que desfalcará sua equipe no dia 4 de novembro.

O jogador deve passar por exames de imagem para conhecer a extensão do problema, embora exista um otimismo e uma expectativa interna positiva. O atleta é uma das peças fundamentais da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, além de carregar consigo a experiência de ter vencido a competição continental duas vezes com o Palmeiras.

Nesta sexta-feira (27), o Time de Guerreiros treinou no CT Carlos Castilho, mas o zagueiro não compareceu. Um ponto positivo foi a presença de JK na sessão comandada por Fernando Diniz na véspera do duelo com o Galo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. headtopics.com

