Fluminense e Boca Juniors disputam premiação recorde na final da Libertadores

Neste sábado, além do título de campeão da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors disputam uma premiação recorde paga pela Conmebol. O vencedor leva para casa nada menos do US$ 18 milhões, o equivalente a R$ 88 milhões na cotação atual. Já quem perder, leva menos da metade. O vice-campeão tem direito a “apenas” US$ 7 milhões (R$ 34,3 milhões). Esses valores se juntam a outras premiações já conquistadas pelos clubes.

Por participarem das fases de grupos, oitavas, quartas e semis, ambos os times embolsaram US$ 8,25 milhões (R$ 40 milhões). Porém, caso o Boca seja campeão ele levará um prêmio acumulado maior do que o Fluminense, caso o tricolor vença o campeonato. Isso por que, para estimular a competitividade, a Conmebol instituiu um valor de US$ 300 mil para cada partida da fase de grupos que tivesse um vencedor. O Boca venceu quatro partidas e o Fluminense três. Ou seja, os argentinos levaram US$ 1,2 milhão (R$ 5,8 milhões) e os tricolores (R$ 4,4 milhões

:

MUNDO ESPN: União Fla-Boca: argentinos reconhecem 'dívida' com rubro-negrosTorcedores do Flamengo não escondem torcida pelo Boca Juniors na final da Libertadores contra o Fluminense

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

TERRANOTICIASBR: 'Começo a duvidar se terá final', diz Mauro Cezar após violência entre torcedoresConfusão entre torcedores de Boca Juniors e Fluminense marcou a quinta, 2, na Praia de Copacabana

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

CNNBRASIL: Diretas do Benja: Selvageria no RJ é vergonha para o BrasilTorcedores de Boca Júniors e Fluminense entraram em confronto na orla de Copacabana

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

LANCE!: Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no MaracanãBoca Juniors e Fluminense entram em campo no sábado (4), Às 17h, no Maracanã. Em jogo único, o confronto mexe com a rivalidade histórica entre brasileiros e argentinos, valendo a maior glória do futebol sul-americano.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Polícia Militar reforça segurança para final da Libertadores entre Fluminense e Boca JuniorsA Polícia Militar montou um planejamento para reforçar a segurança e evitar conflitos entre integrantes das torcidas organizadas do Fluminense e Boca Juniors, que disputam a final da Libertadores neste sábado, no Maracanã.

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

G1: Final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors; tudo o que você precisa saberEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »