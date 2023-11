Fluminense de 2008 x de 2023: veja semelhanças e diferenças entre os times que chegaram à final da Libertadores

Washington e Cano, representantes ofensivos do Fluminense em 2008 e 2023, respectivamente — Foto: Ivo Gonzalez e NORBERTO DUARTE / AFP

A equipe de 2008 contava com o zagueiro em franca ascensão Thiago Silva, que foi vendido pelo Fluminense por 10 milhões de euros (R$ 90 milhões no valor corrigido pela inflação) ao Milan no fim daquele ano.

— Acho que tínhamos um time mais tarimbado, um pouco mais experiente do que o de hoje. Agora, é a forma como o Diniz coloca o time para jogar que chama a atenção. Não tínhamos essa parte do toque de bola desde a saída do goleiro, que é prioridade dele. Mas também era um time de estilo ofensivo — compara Washington. headtopics.com

Agora, a principal competição do continente atravessa todo o calendário, passando pelos Estaduais, pela Copa do Brasil e encerrando na reta final da Série A. A vitória contra o Sporting Cristal, em Lima, na primeira rodada, aconteceu antes da conquista do título carioca.

Após a derrota em Quito (4 a 2), o treinador até pensou em concentrar o time na Granja Comary, casa da seleção em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Mas o que se viu foram milhares de tricolores nas arquibancadas das Laranjeiras apoiando o time um dia antes da final. headtopics.com

Entre semelhanças e diferenças, o que importa mesmo, para Washington, é a certeza de que a história terá outro desfecho neste sábado, no Maracanã. O peso da dolorida derrota nos pênaltis para a LDU recai sobre a torcida e, no máximo, em alguns dirigentes.

