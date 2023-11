Fluminense de 2008 x de 2023: veja semelhanças e diferenças entre os times que chegaram à final da Libertadores

Washington e Cano, representantes ofensivos do Fluminense em 2008 e 2023, respectivamente — Foto: Ivo Gonzalez e NORBERTO DUARTE / AFP

A equipe de 2008 contava com o zagueiro em franca ascensão Thiago Silva, que foi vendido pelo Fluminense por 10 milhões de euros (R$ 90 milhões no valor corrigido pela inflação) ao Milan no fim daquele ano.

O estilo de jogo do técnico Fernando Diniz muitas vezes se impõe aos nomes do elenco. E é do dinizismo que se espera algo diferente diante de um Boca Juniors que carrega toda a tradição de segundo maior vencedor da Libertadores, com seis troféus (atrás apenas do também argentino Independiente, com sete taças). headtopics.com

O andamento na competição também não se deu da mesma forma. Há de se levar em consideração a mudança do modelo da Libertadores nestes 15 anos. Em 2008, a competição era concentrada no primeiro semestre. O Fluminense estreou no fim de fevereiro contra a LDU e, diante do mesmo adversário, fez o último jogo, no Maracanã, no início de junho — a decisão ainda era em ida e volta.

Agora, a principal competição do continente atravessa todo o calendário, passando pelos Estaduais, pela Copa do Brasil e encerrando na reta final da Série A. A vitória contra o Sporting Cristal, em Lima, na primeira rodada, aconteceu antes da conquista do título carioca. headtopics.com

— Naquela época, não tivemos altos e baixos na Libertadores. Fomos chegando melhor a cada fase. Iniciamos a competição sem sermos os favoritos, mas, na final, éramos favoritos — analisa o Coração Valente. — Hoje, esse tempo mais longo de competição permite que o time dê uma caída e se recupere. Este ano, por ser um jogo só no Maracanã, o Fluminense é um pouco mais favorito que o Boca.

