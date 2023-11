Fluminense conquista título inédito da Libertadores

Assista aos melhores momentos de Fluminense 2 x 1 Boca Juniors no Maracanã, que garantiram o título inédito da Libertadores ao Tricolor das Laranjeiras. VÍDEO: Posto de gasolina desaba com força dos ventos no litoral de São Paulo. Polícia quer quebrar sigilo de bando que usa mulheres sensuais para rapto e roubo de homens.

JORNALODİA: Vídeo: assista aos melhores momentos da vitória do Fluminense sobre o Boca na final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: equipe do GLOBO analisa título do Fluminense na LibertadoresJohn Kennedy decide, é expulso, e tricolor conquista a competição pela primeira vez em sua história

LANCE!: Vice em 2008, ex-jogador chora com título do Fluminense na Libertadores; assistaVice-campeão da Libertadores em 2008, Thiago Neves esteve presente no Maracanã neste sábado (4) para a final entre Fluminense e Boca Juniors. Após a conquista do Tricolor, o ex-jogador foi às lágrimas junto com a torcida no estádio.

LANCE!: Neto provoca Palmeiras e Flamengo após título do Fluminense na Libertadores; assistaO ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, provocou Palmeiras e Flamengo após o título do Fluminense na Libertadores. O apresentador gravou um vídeo nas redes sociais, cravou que o clube carioca será campeão mundial e ainda mandou um recado ao ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

MUNDO ESPN: OPINIÃO: Aos críticos de Diniz, não pode importar a forma: ele venceuTécnico se sagrou campeão da Libertadores com o Fluminense ao vencer o Boca Juniors

