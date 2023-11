Fluminense chega à final da Libertadores em sua terceira participação consecutiva após nove anos longe

O torcedor do Fluminense sabe tudo que passou para que o jogo deste sábado finalmente chegasse. Foram 15 anos aguardando a oportunidade que se abrilhanta hoje no Maracanã. Daquele vice-campeonato para a LDU, em 2008, uma das poucas semelhanças é que a casa tricolor será novamente o palco onde o clube tentará ganhar a Libertadores, agora contra o Boca Juniors, em jogo que começa às 17h.

No mais, tratou-se de um caminho pedregoso, que incluiu quase uma década afastado da competição, e uma reestruturação institucional.A partida deste hoje é o ápice — até agora — da gestão do presidente Mario Bittencourt. O dirigente assumiu o cargo máximo dentro das Laranjeiras em meados de 2019, com ideias ambiciosas, traduzidas, sobretudo, no objetivo de vencer a Glória Eterna. Como todo trabalho de qualidade, a instituição Fluminense precisou se reacostumar ao torneio, sob a batuta de Mario e companhia, e formar uma equipe que tivesse "casca" suficiente para estar à altura dos grandes do continent

