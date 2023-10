Florentino Pérez vai boicotar clássico? Ancelotti responde

Fã da música brasileira, Cancelo prevê grande duelo contra Vinicius Jr. e exalta rival: 'Um dos melhores do mundo' (2:27)Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.“Não sei o que o presidente decidiu”, disse Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo nesta sexta-feira (27).

Miquel Camps contra Vinicius Jr. ao dizer que o brasileiro “merecia um tapa na cara por ser um palhaço e otário”, pediu desculpas pelos comentários de Camps. “Se Vinícius está me ouvindo, quero dizer que isso não se repetirá”, disse à. “Mesmo que tenha sido um erro, não deveria ter sido postado. Foi uma inadequada”.

“Se apagou, não há necessidade de dizer nada”, acrescentou o técnico do Barça, Xavi Hernandez. “Não gosto de nada que gere tensão. Precisamos de um clássico com jogo limpo e com admiração mútua”.

