FLAPRESS: Depois não adianta 'culpar' o Malvadão

Em um intervalo de poucas horas, o Flamengo publicou seu balanço do 3o trimestre e a Liga Futebol Forte (LFF), junto com o Grupo União, confirmaram a venda de 20% de seus direitos por um prazo de 50 anos.

Enquanto o Flamengo mostrava ao mercado que a marca de R$ 1 bilhão de arrecadação foi superada já no mês de setembro, diversos clubes assinavam uma sentença muito duvidosa sobre seu próprio futuro. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com nós, Rubro-Negros.

Particularmente, o que me importa é a previsão de que o futuro repetirá o passado e o presente. Para que não restem dúvidas - e para que fique registrado - é importante que tamanha irresponsabilidade financeira e uma boa dose de boçalidade clubista fiquem evidentes.

Hoje, senhoras e senhores, 3 clubes do Rio de Janeiro abriram mão de 20% de suas receitas de transmissão pelos próximos 50 anos. Esse movimento foi feito por MENOS de 200 milhões de reais. Nenhum dos clubes foi o Flamengo. No futuro, para que sigamos registrando os passos da história que se desenha, não mais adiantará falar em qualquer tipo de complô.

Assim como no passado, clubes endividados (incluindo o Flamengo) vendiam seu futuro aos bancos, dizimando com juros suas"cotas de televisão". O movimento atual não é nada além da repetição barata de um filme ruim e danoso à saúde financeira dos clubes. Lembrem-se de cada palavra dita aqui quando disserem logo ali na frente que não há como ser competitivo com tamanha diferença.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: Everton Ribeiro faz carta ao Flamengo e revela maior medo e sonhoCraque está em reta final de contrato com o Flamengo

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Jogos de hoje, quarta-feira, 31; onde assistir ao vivo e horáriosJogos do Manchester United, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG são os destaques desta quarta-feira

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Flamengo e Santos é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Flamengo com mudanças: a novidade que Tite prepara contra o SantosFlamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1° de novembro) em Brasília

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Flamengo entra em acordo com empresa para implementar biometria facial no MaracanãNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Flamengo bate R$ 1 bilhão de receita antes do último trimestreNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕