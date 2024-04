Flamengo renova contrato de patrocínio com o Banco de Brasília

O Flamengo anunciou na noite dessa terça-feira, 02, a extensão do seu contrato de patrocínio com o Banco de Brasília (BRB). A votação decisiva, ocorreu durante a reunião do Conselho Deliberativo, teve um apoio esmagador à favor da continuidade da parceria, registrando um placar de 130 a favor contra apenas seis votos contrários. O que muda com a renovação do patrocínio entre Flamengo e BRB? Esse novo capítulo na parceria entre Flamengo e BRB traz mudanças significativas.

A principal delas é a extensão do contrato até abril de 2026, com o BRB comprometendo-se a investir R$ 25 milhões anuais para manter sua marca na omoplata da camisa rubro-negra. Este valor representa um aumento considerável em relação ao acordo anterior, que era de R$ 6,2 milhões por ano. A associação entre Flamengo e BRB inclui também uma parceria com o Banco Nação, uma entidade vinculada diretamente ao club

