Flamengo perde dois titulares para partida contra o Palmeiras

O Flamengo perdeu dois titulares para a partida contra o Palmeiras na quarta-feira (8) no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (5), o Rubro-Negro venceu o Fortaleza fora de casa por 2 a 0, mas perdeu Flilpe Luis e Thiago Maia para a próxima rodada. Ambos os titulares de Tite receberam o terceiro cartão amarelo e precisam cumprir suspensão automática contra o Palmeiras.

Por outro lado, o treinador terá o reforço de Gerson, expulso contra o Santos mas que já cumpriu suspensão. Bruno Henrique também foi expulso naquele jogo, mas recebeu duas partidas de suspensão. Dessa forma, também não estará em campo diante do Verdão. Uma nova vitória, dessa vez sobre o Palmeiras, pode colocar o Flamengo dentro do G4 do Brasileirão, mesmo que de forma provisória. Se perder, por outro lado, o time de Tite fica estacionado em 6º lugar na classificação

