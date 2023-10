Flamengo não deverá propor mais de um ano de renovação a Everton Ribeiro

Rio - Após acertar a renovação com Bruno Henrique, o Flamengo tem Everton Ribeiro como prioridade. De acordo com informações do portal 'GE', o Rubro-Negro não pretende ceder, como fez com a ataque, em relação ao período de novo contrato do apoiador. O desejo é renovar somente até o fim de 2024.

O jogador, de 34 anos, deseja pelo menos dois anos de contrato para ampliar seu vínculo. Everton Ribeiro interessa a outros clubes brasileiros. São Paulo, Corinthians e Fluminense aparecem como possíveis destinos, caso o apoiador não renove seu contrato com o Flamengo. Com vínculo até dezembro, ele pode deixar o clube carioca gratuitamente. O apoiador, de 34 anos, é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo.

