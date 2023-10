Flamengo monitora situação de zagueiro da seleção uruguaia

Rio - O Flamengo deseja reforçar seu plantel para a próxima temporada. Com o contrato de Rodrigo Caio chegando ao fim, o clube tem a zaga como uma das prioridades. Um dos nomes monitorados, de acordo com o jornal mexicano 'Record', é Sebástian Cáceres, de 24 anos. O zagueiro, atualmente, defende o América do México e foi recentemente convocado para a seleção uruguaia.

O jovem tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia e, inclusive, foi titular na vitória sobre o Brasil, por 2 a 0, em Montevidéu, no dia 17 deste mês. Cáceres tem contrato com o América do México até o fim de 2024. De acordo com o jornal local, o Flamengo apenas consultou a situação do defensor. Assim como o Rubro-Negro, Tottenham e Sevilla ainda não apresentaram proposta oficial.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Violência no Rio: aulas noturnas são suspensas na Zona Oeste pelo 2º diaO temor de que novos ataques ocorressem também fez com que o comércio em bairros movimentados como Campo Grande fechasse as portas mais cedo na terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 26/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Time Brasil. Consulte Mais informação ⮕