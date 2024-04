Flamengo: endividamento líquido operacional diminui 79% em um ano

Faturamento recorde e bilionário. Mas, afinal, quanto o Fla deve atualmente? Como o endividamento é calculado e ele evoluiu nos últimos cinco anos? Confira todos os detalhes abaixo. Esta métrica - usada para demonstrar a saúde financeira de uma empresa - considera todas as dívidas operacionais (R$ 310,7 mi) e desconta o que há em caixa (R$ 262,6 mi).

- O cálculo do endividamento líquido operacional não inclui provisões para contingências, uma vez que não há certeza de que o clube terá de pagar tais valores, nem adiantamentos, visto que tais valores também não são pagos – o valor sai do ativo à medida que as receitas relativas aos adiantamentos são reconhecidas no resultado, sem efeito no caixa - explica o Flamengo no balanço. Em 2022, a dívida operacional líquida era de R$ 227 milhões. O Flamengo, portanto, diminuiu o endividamento em 79% em apenas um ano. Veja, abaixo, a evolução desde 201

