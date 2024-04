Flamengo empata com Millonarios pela Libertadores

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Millonarios nesta terça-feira (2), pela Libertadores. O time comandado por Tite tomou o empate no final do segundo tempo. O treinador falou sobre a postura do time e afirmou que continuaram agressivos todo o jogo. “Não procuramos administrar o jogo, continuamos agredindo o adversário. Colocamos três atacantes de velocidade. Não colocamos o time para trás. Trocamos peças para ter mais 'fresh'. O Millonarios, com dez, teve marcação baixa.

Atrasou a linha para ter o contragolpe. A gente não soube furar esse bloqueio. Buscamos o segundo gol. Se colocasse todo mundo atrás, poderíamos ter feito o segundo gol. Não é nossa característica isso, seria covardia. O que aconteceu é do jogo, uma jogada individual.” Tite falou sobre a altitude, explicou que foi o motivo por alguns erros no primeiro tempo: “O futebol, às vezes, te apresenta diferentes etapa

