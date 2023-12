Flamengo corre risco financeiro ao pagar à vista por De La Cruz

Ativo no mercado e dono de um orçamento bilionário, o Flamengo terá que equilibrar seu ímpeto consumista. O clube corre o risco de esticar demais a corda no início de 2024 para fazer as sonhadas contratações para reformular seu elenco, e uma delas em especial ameaça o fluxo financeiro do primeiro trimestre.

A decisão de pagar à vista pela compra do meio-campo De La Cruz, do River Plate, foi alvo de ressalvas internas, pois o valor integral é considerado elevado para ser debitado da conta do clube logo no começo do ano, época em que as receitas são as piores possíveis. Mesmo que consiga trazer o jogador por 16 milhões de dólares, cerca de R$ 80 milhões, mesma quantia oferecida por outras equipes, a movimentação será desafiadora ainda que para o robusto cofre rubro-negro, que tem conta elevadíssima para pagar na virada do ano. Se o clube tiver que pagar o valor exato da multa rescisória, de 22 milhões de dólares, serão R$ 110 milhões, quantia ainda mais complexa para ser liberada de uma só ve





