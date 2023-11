Flamengo com mudanças: a novidade que Tite prepara contra o Santos

Com Nino e Felipe Melo e sob olhares de filho do Marcelo, Fluminense tem grupo 'completo' antes de final da Libertadores. Mas após as primeiras semanas de trabalho, é possível perceber que alguns jogadores estão bem posicionados em seu radar. E um deles é o atacante, que deu aval para a sua contratação no meio do ano. O jogador, porém, não passava de uma alternativa para o segundo tempo.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Com Tite, o jogador parece ter recuperado a sua melhor forma e vem trabalhando no sentido de assumir a condição de titular. Tanto que deve ganhar uma oportunidade no duelo com o, nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília).

Caso consiga ter um bom desempenho, Luiz Araújo pode ser de vez uma solução para Tite montar o ataque e tirar o foco da discussão sobre) como titulares, Luiz Araújo, no time, obriga o Rubro-Negro a jogar com apenas um meia. Mas tudo vai depender do jogo desta quarta-feira.

