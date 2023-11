De acordo com o documento, o resultado "superou as expectativas e se deve a um resultado operacional com maiores receitas comerciais e de matchday e ao resultado das janelas de transferências da temporada". O Flamengo arrecadou R$ 249 milhões e 708 mil com vendas de direitos econômicos entre janeiro e setembro de 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.