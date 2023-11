Flávio Dino descarta demitir secretários que receberam 'dama do tráfico' no Ministério da Justiça. Milei está prestes a enfrentar o candidato peronista Sergio Massa, ministro da Economia do atual governo, presidido por Alberto Fernández, — e que tem apoio velado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Milei, por outro lado, é próximo às ideias de Jair Bolsonaro, em especial de Eduardo.

No palco ao lado do candidato de extrema-direita derrotado por Gabriel Boric na eleição chilena, José Antonio Kast, Milei defendeu liberdade econômica, o livre mercado irrestritos e o armamento da população civil, e tirou desinformação da cartola ao atacar o socialismo, ao dizer que regimes de esquerda 'mataram 150 milhões de pessoas' no mundo. Assim como o discurso bolsonarista em 2018 com Bolsonaro, Milei se gabou de contrariar a descrença de comentaristas de que ele pudesse se tornar um candidato viável, citando seu crescimento nas pesquisas eleitorais dos meses anteriore





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eduardo Bolsonaro deve ir a Buenos Aires para apoiar Milei nas eleições, diz jornalRodrigo Valadares (União Brasil-SE) já chegou à Argentina; Marcel van Hattem (Novo-RS) também é esperado no país

Fonte: CNNBrasil - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Eduardo Bolsonaro na Argentina, Moro nas redes: direita se mobiliza para apoiar Javier Milei em eleiçãoApoiadores do ex-presidente associam possível eleição do candidato de extrema direita em primeiro turno à volta da direita na região e lembram da relação do argentino com o líder conservador brasileiro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

“Acho que Milei vence no primeiro turno”, diz Eduardo BolsonaroFilho do ex-presidente Jair Bolsonaro viajou a Buenos Aires neste domingo para apoiar candidatos de extrema-direita na Argentina

Fonte: CNNBrasil - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Eduardo Bolsonaro vai ao ‘bunker’ de Milei e diz ver semelhança com o Brasil de 2018O ultradireitista argentino disputa uma vaga no segundo turno com Sergio Massa e Patricia Bullrich

Fonte: cartacapital - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Eduardo Bolsonaro: “O único diferente de toda a casta é Milei”Deputado federal está na Argentina para apoiar o candidato libertário à Presidência do país

Fonte: o_antagonista - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

O cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STFO cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STF

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »