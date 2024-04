Flórida perde para o Monterrey nas quartas de final

Mais uma vez. Sem o argentino, que segue em recuperação de uma lesão na perna direita, o time da Flórida até saiu na frente, mas levou a virada por 2 a 1 do Monterrey, nesta quarta-feira (3), pela primeira partida das quartas de final da. Muito do tropeço se deve pela expulsão de David Ruiz aos 20 minutos do segundo tempo. O time de David Beckham vencia por 1 a 0, gol marcado por Tomás Aviles aos 19 da primeira etapa, até ficar com um jogador a menos e ver o resultado escapar.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+. O empate do Monterrey saiu quatro minutos depois da expulsão, com Maximiliano Meza. A equipe mexicana aumentou o ritmo para levar um resultado ainda mais confortável para o México e conseguiu aos 42 minutos, em chute de Jorge Rodríguez no ângulo esquerdo

