Five Nights at Freddy’s se torna o filme de terror de maior bilheteria de todos os tempos na Espanha

Five Nights at Freddy’s, o novo filme da produtora de cinema de terror Blumhouse, arrecadou 2.161.667 euros em seu primeiro dia nos cinemas espanhóis, tornando-se a estreia de terror mais lucrativa de todos os tempos. O filme, baseado no popular videogame homônimo, foi a opção escolhida por 307.730 espectadores na última quarta-feira, e se tornou a abertura mais destacada de todo o ano de 2023

. O filme estreou na Espanha em 315 cinemas e 439 telas, conquistando uma participação de mercado de 54%. Nos Estados Unidos, em seu dia de estreia na última sexta-feira, arrecadou 78 milhões de dólares, superando A Noite do Halloween (2018) e A Freira II (2023). O enredo gira em torno de um guarda de segurança atormentado, Mike, que começa a trabalhar na pizzaria Freddy Fazbear's Pizza. Em sua primeira noite de trabalho, ele percebe que não será nada fácil superar o turno da noite no restaurante que o contratou, de propriedade da empresa Fazbear Entertainment. Todas as noites, o antecessor de Mike deixa uma mensagem de voz por telefone - ambientada em 1993 - para explicar diferentes aspectos da história do restaurante. Ele conta que quatro personagens animatrônicos do estabelecimento vagam pela noite e que, se encontrarem um ser humano após a meia-noite, o prenderão em um traje mecânico e o matarão

: