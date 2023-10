Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim tem cena pós-créditos?

Nesta quinta-feira (26) estreou no Brasil um dos filmes de terror mais aguardados de 2023. Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim está entre nós! Dirigida por Emma Tammi, a obra é baseada na franquia de jogos de videogame homônima, criada por Scott Cawthon. A série de games teve início em 2014 e segue ativa até os dias atuais, com o último título, chamado Five Nights at Freddy's: Security Breach, lançado em 2021.

Na sequência em questão, o filme, de maneira geral, faz uma homenagem à grande e leal comunidade de fãs que surgiu em torno dos jogos de videogame ao longo do tempo, agradecendo-a por todo o apoio. Na cena pós-créditos, vemos novamente o motorista de táxi que havia aparecido anteriormente no longa levando os animatrônicos em seu veículo.

