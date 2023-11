Finalistas na Libertadores, Brasil e Argentina possuem diferenças no mercado de apostas; veja

Enquanto no Brasil a regulamentação acabou de acontecer por parte do Governo, na Argentina ela já acontece há alguns anos e ocorre a nível estadual. Cada região tem autonomia para fazer sua própria regulamentação com relação à apostas.

Quem explica é o advogado Eduardo Diamante Teixeira, sócio do Carlezzo Advogados e especialista em direito desportivo."A regulamentação a nível regional facilitou com que a Argentina saísse na frente do Brasil. A província de Buenos Aires, por exemplo, possui legislação regulamentando a matéria desde 2019", explica o advogado.

Outra diferença entre Brasil x Argentina está no número de casas que patrocinam os clubes na divisão de elite. No Brasil, 19 dos 20 times são financiados por essas marcas - praticamente 100% - a única exceção é o Cuiabá.

"Não podemos deixar de falar do volume de dinheiro em forma de patrocínio que as casas de apostas estão colocando nos nossos times de futebol. Aqui no Brasil, quase todos os times da elite já têm patrocínio dessas empresas.

No país vizinho, apenas 30% dos clubes são patrocinados por essas plataformas - dos 28 clubes da elite argentina, 9 possuem esse tipo de parceria, casos de River Plate, Racing Club, Rosário Central, Vélez Sarsfield, Godoy Cruz, Boca Jrs, Belgrano, Atlético Union de Santa Fe e Instituto Atletico Central.

