Finalistas do Prêmio Jabuti 2023 são divulgados

A Câmara Brasileira do Livro divulgou os finalistas do Prêmio Jabuti 2023. A premiação ocorre em dezembro e conta com 21 categorias, incluindo o Livro do Ano. Foram inscritas 4.245 obras neste ano. O grande vencedor também ganhará uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt.





CNNBrasil » / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Obra de inteligência artificial desclassificada do Prêmio Jabuti 2023A obra, feita com o programa MidJourney, concorria na categoria de Melhor Ilustração de 2023

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Prêmio Jabuti desclassifica livro ilustrado com inteligência artificialEdição de 'Frankenstein' do Clube de Literatura Clássica disputava o prêmio na categoria Ilustração; design responsável diz que o uso da ferramenta era conhecido

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Livro ilustrado por IA é retirado da lista do Prêmio Jabuti'As pessoas sempre têm medo das coisas novas', diz designer

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Jabuti tem livro póstumo de João Gilberto Noll, Zélia Duncan e categoria para estreantes; veja semifinalistasApenas duas mulheres concorrem na categoria Romance Literário, a mais prestigiada; finalistas serão anunciados em 21 de novembro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Pilar Adón, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa 2023El jurado ha otorgado el galardón, dotado con 30.000 euros, a la obra ‘De bestias y aves’, publicada por Galaxia Gutemberg

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Luciano Burti será comissário no Grande Prêmio de São Paulo 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »