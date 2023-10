Finalista da Sul-Americana, presidente do Fortaleza revela 'receita do sucesso'

Às vésperas da partida mais importante da história do clube, mandatário conversou com o Lance!a 'receita do sucesso' para o Leão do Pici ascender da Série C em 2017 à decisão da Sul-Americana em 2023. O Leão do Pici está perto de entrar em campo e disputar o maior jogo de sua história, contra a LDU, do Equador, às 17h deste sábado (28).

- O segredo está na gestão do clube. Nós temos o equilíbrio financeiro como um dos nossos pilares, entre tantos outros. Para isso são trazidos dirigentes remunerados, com executivos para cada setor que temos. São pessoas com experiência, que produzem de acordo com a necessidade, e que estão à disposição do clube a todo momento.

Marcelo Paz e o técnico Vojvoda são símbolos da reconstrução do 'Laion' (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC)- O Vojvoda faz parte do método que temos de olhar mais fora da caixa. Por meio do nosso Centro de Inteligência (CIFEC), de analisar a forma de jogar e buscar o estilo que se encaixa na necessidade do clube. Assim o nome dele surgiu no departamento de análise de mercado. headtopics.com

