Fin de semana cargado de lluvia, sobre todo en el noroeste

Durante los próximos días se va a seguir produciendo la llegada a España de vientos húmedos del oeste, procedentes del Atlántico e “impulsados por una profunda borrasca cuyo centro se encuentra al oeste de las islas británicas”, anuncia Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hay avisos por viento, lluvia y mala mar, que son naranjas en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, y amarillos, el mínimo, en Castilla y León, Navarra y La Rioja. El domingo, un nuevo frente “llevará lluvias a buena parte del oeste de la Península, más abundantes en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura”. También lloverá en el Cantábrico, Pirineos y, más débilmente, en la zona centro.

Consulte Mais informação:

elpais_brasil »

El explorador chileno que documenta cómo se derriten los glaciares en el fin del mundoCristian Donoso lleva tres décadas dando fe del retroceso de los glaciares. Siguiendo los pasos de antiguas expediciones, toma fotografías en los mismos lugares donde lo hicieron aventureros y científicos del pasado para poder comparar. “Se están derritiendo casi todos”, lamenta. Consulte Mais informação ⮕

10 cosas qué hacer durante el fin de semana“Rock Circus” se despide de Madrid, el gran Mago Pop en Barcelona, obras de teatro y los espectáculos más importantes de estos días Consulte Mais informação ⮕

El Banco Central Europeo frena las subidas de tipos después de la mayor escalada de su historiaLa institución deja el precio del dinero en el 4,5% y da por fin un respiro a los hipotecados Consulte Mais informação ⮕

El agujero de gusano que cambió los ejes de una novelaUn día de primavera de 1985, Carl Sagan telefoneó a su colega Kip Thorne a su despacho en el laboratorio Norman Bridge de Caltech con el fin de documentarse para la novela que estaba escribiendo Consulte Mais informação ⮕

Polícia recupera carga roubada, avaliada em R$ 500 mil, no Arco MetropolitanoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Teto para carga tributária do consumo é 12,5% do PIB, diz fonteNo geral, a avaliação é que o saldo do relatório da reforma tributária é positivo Consulte Mais informação ⮕