Fim das isenções fiscais para expatriados em Portugal

O fim das isenções fiscais para os 'residentes não habituais' em Portugal foi anunciado em outubro. Isso eliminará os benefícios financeiros para os expatriados que forem morar no país. O aumento no número de americanos que solicitaram residência fiscal em Portugal se deve aos preços mais baratos dos imóveis, ao clima ameno e aos programas fiscais e de vistos especiais.

No entanto, a pressão política relacionada ao aumento dos preços das moradias resultou em uma recente repressão aos benefícios para os estrangeiros





