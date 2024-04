Filmes de terror no Prime Video

O Prime Video tem sido uma das plataformas de streaming preferidas dos fãs de filmes de terror. Isso porque o serviço recebeu diversos longas do gênero recentemente. Entre as tramas que embarcaram no Prime Video nos últimos meses estão sucessos do cinema, como Jogos Mortais X e Fale Comigo, além de produções aterrorizantes como Toc Toc Toc: Ecos do Além, Men: Faces do Medo e O Jogo da Invocação.

Os 16 filmes de terror mais aguardados de 2024 Se você gosta de um bom filme de terror e está procurando pelo título certo para conferir na plataforma de streaming da Amazon, está no lugar certo. Confira a lista que preparamos com 7 filmes de terror imperdíveis para assistir no Prime Video em 2024. 7. Drácula - A Última Viagem do Deméter O filme Drácula - A Última Viagem do Deméter é inspirado, como já era de se esperar, em Drácula, um dos personagens mais icônicos da cultura pop. O novo longa nos apresenta a um navio chamado Deméter, que foi fretado para o transporte de cargas privada

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dois ótimos filmes premiados no Oscar chegam ao Prime Video em março'Anatomia de Uma Queda' e 'Zona de Interesse' venceram troféus do Oscar 2024 e estreiam no streaming ainda neste mês; saiba como assistir

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Prime Video: 5 ótimos filmes e séries em alta no streaming para verPlataforma de streaming da Amazon conta com um catálogo variado e em constante atualização

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Ficção científica, suspense e terror: confira os filmes que chegaram ao BandplayNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Sessão da Tarde”: confira os filmes que serão exibido nesta semana'Pinóquio' e '2 Filhos de Francisco' são alguns dos destaques que serão transmitidos nas tardes da TV Globo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

“Sessão da Tarde”: confira os filmes que serão exibidos nesta semana'Pinóquio' e '2 Filhos de Francisco' são alguns dos destaques que serão transmitidos nas tardes da TV Globo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Os 5 principais lançamentos e filmes e séries da semana! Veja listaConfira as estreias de filmes e séries nos principais serviços de streaming e no cinema!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »