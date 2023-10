Filme de Five Nights at Freddy's é detonado por críticos e recebe péssima nota

O filme Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim, adaptação para os cinemas da popular franquia de jogos de terror criada por Scott Cawthon, não foi bem recebido pela crítica especializada em seus primeiros dias em cartaz.

As duas sequências mais assustadoras foram descritas como 'fracas em coreografia e com tensão limitada, terminando em resultados previsíveis'.Five Nights at Freddy's: conheça todos os jogos da franquiaApesar de criticar os mesmos elementos, o site Deadline ao menos elogia a construção dos animatrônicos tidos como as estrelas da produção, além da execução da obra como um todo.

