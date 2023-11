Filme brasileiro 'Grande Sertão' ganha prêmio de melhor direção em festival na Estônia

O filme brasileiro 'Grande Sertão' ganhou o prêmio de melhor direção no Critic’s Pick no Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), na Estônia. O filme é uma livre adaptação da obra de Guimarães Rosa e foi produzido pela Paranoid Filmes. O diretor destacou a importância do prêmio para os artistas e produtores do filme. 'Grande Sertão' foi exibido na 27ª edição do festival, onde fez sua estreia mundial.

O ator Luiz Miranda, que interpreta Zé Bebelo no filme, comentou a participação do longa no evento e ressaltou a potência da história para viajar. O filme aborda temas como amor e guerra, em um momento em que o Brasil e o mundo vivem muitos conflitos





