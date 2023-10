Filme brasileiro do Oscar 2024 será lançado na Netflix! Conheça Retratos Fantasmas

O documentário Retratos Fantasmas, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi a aposta do Brasil para concorrer a uma vaga no Oscar 2024 na categoria 'Melhor Filme Internacional'. Mas antes mesmo do evento acontecer, você poderá conferir o longa de sucesso na Netflix em novembro.

O cineasta completa dizendo que Retratos Fantasmas não tem como objetivo ser saudosista, afinal os processos de mudança das cidades acontecem naturalmente, considerando o fenômeno como 'quase biológico'. Confira também: 12 melhores filmes brasileiros para assistir na Netflix 'A cidade do Recife teve a sua história marcada pelo cinema.

