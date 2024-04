Filho único de Guilherme Karam celebra centenário do avô, pai do ator — Foto: reprodução/ instagram Guilherme Karam deixou na imaginação do público personagens inesquecíveis como o Zeca Bordoada na "TV Pirata", o mordomo Porfírio na novela "Meu bem meu mal" e o vilão Baixo Astral no cinema. Mas entre o legado do ator, que morreu em 2016 aos 58 anos, está também seu filho, Gustavo Karam.

Pouco frequente nas redes sociais, o rapaz de 26 anos postou um registro ao lado do avô, o militar aposentado Alfredo Karam, que acaba de completar 100 anos. "Comemorando o centenário do meu avô", legendou ele.Gustavo Karam vive em Florianópolis, Santa Catarina, onde também mora sua mãe, a bibliotecária Betina Callado. Ele é formado em Direito e atualmente trabalha na área de consultoria jurídica. A saudade do pai famoso está presente nas postagens que faz, com vários registros ao lado do ator. "Lendas nunca morrem", escreveu em uma dela

