Filho é preso por suspeita de matar e enterrar pai e madrasta em Santa Catarina

Um casal de idosos foi encontrado enterrado nos fundos de uma propriedade rural em Porto União, Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira, 26. Ivo Romano Lerner, 63 anos, e Rita Zanelle, 68, estavam desaparecidos desde domingo, 22. O filho do idoso é suspeito do crime e foi preso preventivamente. , familiares encontraram os cadáveres com marcas de tiros e enrolados em lonas plásticas.

O delegado Saul Bogoni Junior também informou ao site que há indícios de que Ivo e Rita tenham sido mortos enquanto dormiam, pois havia manchas de sangue na parede e no chão do quarto do casal, que estava junto há pouco mais de um ano. Um colchão queimado também foi localizado no terreno.

Ainda não se sabe a motivação do crime. “Algumas testemunhas relataram divergências financeiras, mas conviviam normalmente. Segundo testemunhas, o suspeito tem histórico de depressão”, declarou Bogoni.O filho de Ivo é o único suspeito do crime, e quando foi preso, estava com passagens compradas para a noite de quinta, com destino a São Paulo. O delegado afirmou aoque o fato levanta a hipótese de que ele tentaria fugir. headtopics.com

Uma espingarda registrada no nome dele foi entregue às autoridades por parentes. A arma será analisada para saber se foi usada no crime, e a causa da morte também é apurada pelo Instituto Médico Legal (IML). PolíticaEntretê

