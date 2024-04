Filho de motorista de aplicativo morto em acidente com Porsche pede justiça

O filho do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, morto na madrugada de domingo, por um jovem que dirigia um Porsche, em São Paulo, fez uma publicação na rede social sobre o pai e disse esperar que a justiça seja feita. Nesta terça-feira, apara prender o condutor do veículo, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. O empresário foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga.

Justiça diz 'não haver indícios' que legitimem prisão temporária de dono de Porsche acusado de matar motorista de app “O sentimento que eu carrego é de profunda tristeza e angústia. Um sentimento de injustiça gigantesco dentro de mim”, afirmou Luam Silva, que recordou momentos da infância. Pai de três filhos, Viana nasceu em Codó, no Maranhão, e morava atualmente em Guarulho

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Filho de vítima de acidente com Porsche em SP lamenta: 'Meu Pai não merecia essa crueldade'Dois sentimentos tomam conta da família de Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos que morreu neste fim de semana, em São Paulo, depois de ter o carro atingido por um Porsche, avaliado em mais de R$ 1 milhão: a incredulidade diante...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Filho de vítima de acidente com Porsche em SP lamenta: 'Meu pai não merecia essa crueldade'Família do motorista por aplicativo de 52 anos morto no domingo de Páscoa cobram justiça na análise do caso; condutor do carro de luxo envolvido na colisão se entregou à polícia

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

“Profunda tristeza e angústia”, diz filho ao lamentar morte do pai em acidente com PorscheBatida aconteceu no domingo (31); condutor da Porsche se apresentou à polícia na tarde de segunda-feira (1º)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Filho de Fausto Silva atualiza estado de saúde do pai: 'Está esperançoso'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Dono da Porsche: Novas imagens mostram empresário que matou motorista de aplicativo em frente a casa de pokerEmpresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, atingiu carro e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Motorista vítima de colisão com Porsche morreu por 'perda de sangue', atestaram médicosOrnaldo da Silva Viana, 52, vítima de acidente provocado pelo indiciado Fernando Sastre de Andrade Filho, sofreu 'choque hipovolêmico'

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »