Filho de Lula é acusado de violência doméstica pela ex-mulher

Médica registrou boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. Luís Cláudio nega e diz que vai tomar medidas cabíveis. Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, mantenha distância da ex-mulher e deixe o apartamento em que vivia com ela. As medidas protetivas foram concedidas após pedido da médica Natália Schincariol, que acusa Luís Cláudio de violência doméstica.

Ela registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira na Delegacia da Mulher da Polícia Civil de São Paulo relatando ser vítima de agressões desde janeiro. Ele nega a denúncia e diz que tomará as medidas cabíveis. O casal manteve um relacionamento por dois anos e meio — eles moraram juntos em boa parte deste período. Natália relatou à polícia que já chegou a ser agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga durante uma briga, no final de janeiro. Ela disse, ainda, que é vítima de violência “verbal, psicológica e moral” que “têm se intensificado ao longo do tempo”

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ex-namorada acusa filho de Lula de agressão; ele nega e anuncia processoMédica Nathália Schincariol registrou boletim de ocorrência nesta terça em São Paulo; empresário fala em 'fantasiosas agressões'

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Ex-namorada acusa filho de Lula de agressões físicas e psicológicasUma médica de 29 anos registrou boletim de ocorrência online e acusou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de agressões físicas e psicológicas.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Sob dívida bilionária do RJ com governo federal, Cláudio Castro encontra Lula em Niterói | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Cláudio Castro chega a Petrópolis e pede ajuda ao presidente LulaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Lula nomeia filho de ministro do STJ ligado à família Bolsonaro para vaga no TRF-1Desembargadores foram escolhidos pelo presidente a partir de uma lista elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Lula nomeia filho de ministro do STJ ligado à família Bolsonaro para vaga no TRF-1Eduardo Filipe Alves Martins é filho do ex-presidente do STJ Humberto Martins e foi investigado pela Lava Jato por suspeita de tráfico de influência em sua atuação como advogado; investigação foi arquivada pelo STF ainda em 2021

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »