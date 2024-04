Filho de Lula é acusado de violência doméstica pela ex-esposa

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a concessão de medidas protetivas à médica Natália Schincariol, que acusa seu ex-marido, Luís Cláudio Lula da Silva (foto), o filho caçula de Lula, de violência doméstica. Ela registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira, 2 de abril, segundo o O Globo. Luís Cláudio deverá deixar o apartamento em que vivia com Natália e manter distância de sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento por dois anos e meio.

A médica afirma ser vítima de agressões desde janeiro. O filho de Lula nega as acusações. Natália disse no boletim de ocorrência que foi agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga no final de janeiro. Ela também relatou violência “verbal, psicológica e moral” que “têm se intensificado ao longo do tempo”. As sequelas das agressões incluiriam o afastamento do trabalho por um mês 'devido ao trauma' e a hospitalização por 'crises de ansiedade

