Filho de Kim Kardashian se fantasia de 'Neymar zumbi' no Halloween

fotogaleria Nos registros, Kim mostrou que Saint, fã declarado de Neymar Jr, mudou até o cabelo e aderiu ao tradicional moicano do jogador. Além disso, ele fez também tatuagens falsas pelo corpo para imitar as artes do brasileiro. Em julho deste ano, a socialite realizou o sonho do filho e o levou para conhecer Neymar Jr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Travis Barker revela o nome do primeiro filho com Kourtney KardashianO baterista da banda Blink-182 também abriu o jogo sobre a data prevista para o parto

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Mãe de MC Ryan ganha mais de 100 mil seguidores após alerta do filhoAos 40 anos, Myla Santana faz sucesso na web; funkeiro pediu respeito: 'É casada'

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Implosão da antiga Gama Filho: confira interdições e linhas de ônibus alteradas em PiedadeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: É proibido batizar o filho de Messi na cidade natal do craqueRosário, na Argentina, segue regra rígida que impede esse tipo de homenagem

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Filho nota marcas de violência em corpo da mãe e interrompe velório na BahiaMulher de 53 anos deu entrada em hospital com quadro de AVC e morreu

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Vereadora chama filho autista de opositora de “castigo de Deus”Vereadora de Arcoverde (PE), Zirleide Monteiro (PTB) discursou no plenário contra mulher que identificou como aliada do presidente da Câmara

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕