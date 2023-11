Filho de João Cândido, o 'Almirante Negro', visita barracão do Paraíso do Tuiuti

Estaremos na Avenida juntos', disse Seu Candinho.Em 2024, o Tuiuti vai desfilar com enredo 'Glória ao Almirante Negro!', uma homenagem a João Cândido, marinheiro brasileiro que atuou na liderança da Revolta da Chibata. A escola será a quinta a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Único filho vivo de João Cândido, Adalberto Cândido, conheceu de perto nosso projeto de alegorias e fantasias para o próximo Carnaval.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Fernanda Lacerda dá à luz primeiro filho e come placenta: 'Parece sushi'Conhecida como 'Mendigata', ela anunciou nas redes sociais neste final de semana que deu à luz

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: 'Mendigata' dá à luz primeiro filho e come placenta: 'Parece sushi'Fernanda Lacerda anunciou a novidade nas redes sociais neste final de semana

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Implosão dos prédios da antiga Universidade Gama Filho tem esquema especial da prefeitura; saiba maisPara a operação será que isolada um raio de 150 metros, com estimativa de desocupar 700 imóveis durante o serviço

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mãe nocauteia ex-namorada do filho em luta de MMA; vejaGosia Magical, de 50 anos, e Nikita, de apenas 19, estiveram no octógono pelo Clout MMA

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Mãe nocauteia ex-namorada do filho em torneio de MMAMałgorzata Zwierzyńska deu um soco no rosto que derrubou a jovem Nikola Alokin

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Mãe de MC Ryan ganha mais de 100 mil seguidores após alerta do filhoAos 40 anos, Myla Santana faz sucesso na web; funkeiro pediu respeito: 'É casada'

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕