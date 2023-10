Filho de Cristiano Ronaldo marca primeiro gol pelo Al-Nassr e imita o pai na comemoração; veja

, filho do craque português, marcou o primeiro gol nas categorias de base do Al-Nassr.

O"robozinho" converteu um pênalti e comemorou igual ao pai. Os companheiros de time do jovem também imitaram CR7 e o vídeo viralizou nas redes sociais.Fora de Campo

Consulte Mais informação:

Lance! »

Vídeo: Filho de Cristiano Ronaldo marca gol pelo Al-Nassr e imita o paiNa comemoração, outros jovens jogadores do clube saudita também imitaram o astro português Consulte Mais informação ⮕

'Siii': filho de Cristiano Ronaldo marca pelo Al-Nassr e repete comemoração icônica do paiCristianinho atua pelas categorias de base do time saudita desde o último dia 19 Consulte Mais informação ⮕

O pai tá on! Aposte R$100 e lucre R$375 com Cristiano Ronaldo e Al-Nassr no SauditãoUma vitória do Al-Nassr e Cristiano Ronaldo abrindo o placar no jogo contra o Al-Feiha faz as odds dispararem na Lance! Betting Consulte Mais informação ⮕

Al-Feiha x Al-Nassr: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato SauditaNeste sábado, o Al-Feiha e o Al-Nassr irão se encontrar em jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Saudita. Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro justifica viagem para ‘não endoidar’ com a situação do filho na UTIArthur, de 3 meses, nasceu com uma malformação congênita e segue no hospital desde seu nascimento Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro se explica após viajar com filho de três meses na UTI: 'Endoidar'Cantor Zé Vaqueiro quebra o silêncio e revela o real motivo de viajar para Fernando de Noronha enquanto filho está na UTI Consulte Mais informação ⮕