Filho de brasileiros, deputado dos EUA se declara inocente de 23 acusações

O deputado dos EUA George Santos sai de um tribunal federal em Long Island com seu advogado, Joe Murray.. 27/10/2023 - O deputado americano George Santos, filho de imigrantes brasileiros, se declarou inocente de 23 acusações de corrupção nesta sexta-feira, 27. Promotores dosincluíram outros crimes, como roubo de identidade e de cartões de crédito de doadores de campanha, em um processo anterior mais brando, com 13 acusações.

Santos apresentou seu apelo à juíza distrital americana Joanna Seybert, de Nova York, e seu julgamento está previsto para 9 de setembro de 2024. Em maio, o deputado já havia se declarado inocente das 13 acusações anteriores, incluindo lavagem de fundos de campanha para pagar suas despesas pessoais, recebimento ilegal de seguro-desemprego e mentira à Câmara dos Deputados sobre seu patrimônio.

As acusações adicionais afirmam que ele usou cartões de crédito de doadores de campanha sem o consentimento deles, além de relatar um empréstimo falso para sua candidatura, de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões).O deputado, que busca a reeleição em 2024, negou ter qualquer envolvimento com as finanças da sua campanha e afirma que a culpa das irregularidades deveria ser atribuída a Nancy Marks, sua antiga tesoureira. headtopics.com

Marks já se declarou culpada por fraude e admitiu que fez parte do esquema de falsificação dos registros de doação e do empréstimo fictício. No entanto, os promotores acreditam que Santos também participou do esquema criminoso.A declaração de Santos ocorre um dia depois que o republicano Anthony D’Esposito, de Long Island, pediu que a Câmara expulsasse o deputado pelo motivo de “não estar apto para servir seus eleitores”.

Nas redes sociais, Santos afirmou que não pretende renunciar ao cargo e tem “direito ao devido processo e não a um resultado predeterminado, como alguns buscam”.Interferência na Petrobras, reforma tributária mais frouxa e reunião do Copom balançam a bolsa headtopics.com

