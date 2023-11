Filho de brasileiros, deputado dos EUA pode ser destituído por corrupção

Santos representa uma pequena fatia da cidade de Nova York e partes de seus subúrbios ao leste, e os analistas eleitorais apartidários dizem que os democratas podem reconquistar a cadeira. Os legisladores republicanos do estado de Nova York disseram no mês passado que apresentariam uma resolução para expulsar Santos.

A medida, contudo, foi adiada depois da destituição do então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, em 3 de outubro. Sem um presidente, a casa é paralisada, sendo impedida de abrir novas votações. Após duas candidaturas fracassarem, Mike Johnson ganhou o cargo na última quarta-feira, 25. O recém-chegado, por sua vez, é contrário à expulsão de Santos.

Ele também esteve no centro dos holofotes em novembro do ano passado, quando foi acusado de inventar parte de sua biografia durante a campanha. Como consequência, o Comitê de Ética da Câmara informou que está analisando um amplo conjunto de denúncias contra o congressista de 35 anos.

Ao todo, 40 testemunhas foram contatadas e 170 mil páginas de documentos foram revisadas, além da promulgação de 37 intimações. A comissão divulgará os próximos passos da investigação até 17 de novembro.Mensagem de Lula sobre meta fiscal passa falta de confiança, diz Carlos Hotz

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Filho de João Cândido, o 'Almirante Negro', visita barracão do Paraíso do TuiutiNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Travis Barker revela o nome do primeiro filho com Kourtney KardashianO baterista da banda Blink-182 também abriu o jogo sobre a data prevista para o parto

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Filho do Hamas explica o terror do grupoEm vídeo, Mosab Hassan Yousef também esclareceu por que não se pode dar o que os integrantes do grupo terrorista pedem

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Com direito até a 'bronca' de filho: mães de artistas fazem sucesso nas redes sociaisA empresária Myla Santana ganhou mais cem mil seguidores depois que o filho, MC Ryan, mandou recado aos 'talaricos de plantão'; mães de Luisa Sonza, Lexa e Isis Valverde também acumulam elogios de fãs na internet

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Implosão da antiga Gama Filho: confira interdições e linhas de ônibus alteradas em PiedadeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: É proibido batizar o filho de Messi na cidade natal do craqueRosário, na Argentina, segue regra rígida que impede esse tipo de homenagem

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕