Filho de Anderson Silva fará luta contra youtuber em novembro; entenda

Na ocasião, fez estreia em grande estilo e nocauteou o youtube Ben Davis, conhecido por comentar lutas, logo no primeiro round. Com a boa atuação, veio o pedido do filho de Anderson Silva para voltar aos ringues, que foi atendido pela Misfits Boxing. Lutador de kickboxing, Gabriel Silva, de 26 anos, tem duas lutas profissionais de boxe e venceu as duas.

JORNALODİA: Vereadora diz que mulher foi 'castigada por Deus' por ter filho com deficiênciaLogo após a declaração, ainda durante a sessão, o presidente da Câmara, Wevertton Siqueira (Podemos), repudiou o posicionamento da vereadora e repreendeu a parlamentar

JORNALODİA: Filho de João Cândido, o 'Almirante Negro', visita barracão do Paraíso do TuiutiNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

VEJA: Filho de brasileiros, deputado dos EUA pode ser destituído por corrupçãoCâmara dos Representantes decidirá destino de George Santos nesta quarta-feira

G1: Gabriel O Pensador é entrevistado no g1 ouviu ao vivo desta quarta-feiraCantor é o convidado do podcast de música do g1, com transmissão ao vivo no g1, no YouTube e no TikTok.

CNNBRASİL: Travis Barker revela o nome do primeiro filho com Kourtney KardashianO baterista da banda Blink-182 também abriu o jogo sobre a data prevista para o parto

TERRANOTİCİASBR: Vereadora diz que mulher foi 'castigada por Deus' por ter filho com deficiênciaParlamentar Zirleide Monteiro (PTB), da cidade de Arcoverde, em Pernambuco, fez declaração durante uma sessão na Câmara

