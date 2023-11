Filha de Tatá Werneck vira princesa em aniversário de 4 anos; veja fotos

30/10/2023 07:37:00 / Fonte: Terranoticiasbr

Clara Maria comemorou seus 4 anos de idade em uma casa de festas na Barra da Tijuca, no Rio. Com o tema conto de fadas, a filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti encantou com seu look. Veja!