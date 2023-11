Fila para show de Taylor Swift em São Paulo causa indignação

O tamanho da fila para o primeiro show de Taylor Swift em São Paulo está deixando muitos fãs chocados. Os, o jornalista Eduardo Reis filmou a fila que chegava a quase 2 km de distância da entrada do Allianz Parque. Da janela de seu apartamento, ele registrou a movimentação. 'A fila está muito longe do local de entrada, sem cavalete nem indicação. Segurança zero.

Pelo menos os fãs estavam cantando, e começou a andar assim que os portões se abriram', relatou o jornalista, que também vai assistir a dois shows da cantora americana, no sábado (25) e no domingo (26). Na web, outros fãs se manifestaram e criticaram a produtora do evento.'Recebemos várias queixas sobre a desorganização nas filas, especialmente em relação aos VIPs, cuja fila não está separada por setor. Pedimos urgentemente a colaboração da T4F para aprimorar essa questão, visando proporcionar a melhor experiência possível!', escreveu o fã-clube Update Swift Brasil.'Gente, a fila da premium da Taylor Swift. Que piada, está TODO mundo misturado', reclamou um f





