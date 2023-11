Fila para kit, garrafa d'água liberada e policiamento reforçado: como SP se prepara para os shows de Taylor Swift

Nos arredores do Allianz Parque, onde ocorrerá as apresentações, a movimentação ainda é tranquila. Cerca de 20 fãs já esperam na vizinha praça Conde Francisco Matarazzo Junior pela abertura de portões, que só ocorre amanhã. Alguns dos presentes disseram estar lá há um mês no esquema de revezamento, sempre com alguém vigiando espaço. As tradicionais barracas presentes nesse tipo de arranjo não foram vistas por ali na manhã desta quinta-feira.

Uma das que esperam pela cantora é a dentista Bruna Miranda, de 27 anos. A fã saiu de Londrina, no Paraná, na quarta pela manhã e tão logo chegou a São Paulo foi até o estádio buscar informações sobre o acampamento. Ela e duas amigas planejam ocupar os primeiros lugares da fila do show, para estar o mais próximo possível do palc





