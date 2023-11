Fifa vai investigar a confusão na partida entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa A Federação Internacional de Futebol vai abrir uma investigação sobre os atos violentos na partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa. 104 cadeiras quebradas, 17 torcedores detidos, uma argentina presa por injúria racial. Placar da violência de um Brasil e Argentina para ser lamentado por motivos que vão além do futebol da seleção.

Os argentinos estavam concentrados no setor sul da arquibancada do Maracanã, mas sem um cordão de isolamento. Foi durante a execução dos hinos que a briga entre torcedores brasileiros e argentinos começou. Sem conseguir conter o tumulto, a segurança particular do evento teve o reforço do batalhão especial de policiamento de estádios, da PM do Rio de Janeiro. "Viemos para o local, verificamos o que estava acontecendo, utilizamos do uso progressivo da força, começamos com a verbalização, mas infelizmente tivemos que realmente atuar”, conta o coronel Vágner Ferreira. Cenas que assustara





