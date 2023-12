Fifa e Uefa não podem barrar clubes que queiram entrar em torneios paralelos, decide Corte Europeia da Justiça

A Corte Europeia da Justiça informou nesta quinta-feira (21) que Fifa e Uefa não podem barrar clubes que quiserem entrar em torneios paralelos, pois tal decisão estaria caracterizando abuso de poder por parte das entidades. A decisão tem relação com a criação da Superliga Europeia, em 2021, que gerou polêmica no mundo do futebol pelo formato e pelas divisões de receitas.

Cientes da criação da Superliga, Fifa e Uefa repudiaram a criação do projeto e ameaçaram impor sanções a clubes e jogadores que participariam do torneio. Inicialmente, 12 clubes europeus - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e Juventus - formaram a competição, mas as desavenças entre os membros deixaram apenas os dois espanhóis e a Juventus como remanescentes no projeto.A decisão da Corte Europeia da Justiça não implica na aprovação da Superliga, no entanto, é considerada uma vitória por parte dos clubes formadores. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, comemorou a decisão do Tribuna





