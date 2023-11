Fifa bane Rubiales por 3 anos após beijo forçado em jogadora

Comitê considerou Rubiales culpado de violar o artigo 13, aquele sobre a violação das regras de fair play, integridade e lealdadeA Fifa baniu o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales por três anos após oLuis Rubiales: quem é o presidente da Federação Espanhola que beijou jogadora, é culpado de violar o artigo 13, aquele sobre a violação das regras de fair play, integridade e lealdade.

Ao longo da cerimônia, Rubiales distribuiu beijos no pódio, mas o episódio envolvendo Hermoso chamou atenção, pois o cartola abraçou a meia-campista do Pachuca, segurou seu rosto e a beijou na boca. A atleta, que foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, disse em uma live pós-jogo no vestiário que"não gostou" da atitude de Rubiales.

