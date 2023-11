Fifa bane Rubiales do futebol por beijo forçado em Jenni Hermoso

A Fifa baniu Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por 3 anos. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira 30 e foi motivada pelo beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina. A decisão pelo banimento amplia o afastamento de Rubiales do futebol, já que ele estava suspenso provisoriamente por 90 dias.

A punição anunciada pela Fifa, importante dizer, não bloqueia o andamento dos processos judiciais abertos contra Rubiales pelo beijo forçado na jogadora. Ele segue, portanto, na mira da Justiça espanhola pelo episódio. Segundo a Fifa, o ex-presidente cometeu uma violação do artigo 13 do Código Disciplinar da organização. O artigo está relacionado a um 'comportamento ofensivo'.

